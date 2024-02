Kung Fu Panda 4 nabija się z Diuny na nowym zwiastunie

Do premiery Diuny 2 pozostało już tylko kilka dni. Universal Pictures postanowiło skorzystać z okazji i wykorzystało nadchodzący film Denisa Villeneuve’a do promocji Kung Fu Pandy 4. Animowana produkcja zadebiutuje w kinach w pierwszej połowie marca, a teraz doczekała się nowego zwiastuna. Materiał jest nietypowy i parodiuje Diunę, prezentując Po w niecodziennej dla bohatera scenerii. Z poniższego trailera dowiecie się, co panda robi na pustyni.