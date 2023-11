Kultowy serial o Batmanie trafił na Netflix. Platforma z wielkimi hitami od HBO Max

Warner Bros. kontynuuje sprzedawanie licencji na swoje oryginalne filmy i seriale, na czym korzysta Netflix, który kupił kilka popularnych seriali wytwórni. Już wcześniej w ofercie platformy pojawiły się takie produkcje, jak Kompania braci, Pacyfik, czy Gracze. Teraz do tego grona dołączyły cztery słynne seriale animowane, w tym kultowy Batman: The Animated Series, który trafił do Netflixa w wersji, której zabrakło w HBO Max.

Batman: The Animated Series – kultowy serial z polskim dubbingiem na Netflixie

Batman: The Animated Series zadebiutował dzisiaj w bibliotece Netflixa. Wszystkie 65 odcinków pierwszej serii są już dostępne na platformie, ale w odróżnieniu od wersji, którą znajdziemy na HBO Max, ta na Netflixie posiada polski dubbing. Pierwsze 56 odcinków dostępnych jest z polskim dubbingiem, który został stworzony na potrzeby wydań DVD. Do pozostałych epizodów przygotowano nowy dubbing. Wersja serialu na Netflixie nie zawiera polskich napisów.