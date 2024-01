Kultowy pojedynek Anakina i Obi-Wana Kenobiego w nowej odsłonie. Fanowski film podbija sieć

Jednym z najbardziej ikonicznych momentów z filmu Gwiezdne wojny: Część III Zemsta Sithów jest finałowa bitwa między Anakinem Skywalkerem i Obi-Wanem Kenobim na wulkanicznym Mustafarze. Pojedynek byłego padawana z mistrzem Jedi stał się obiektem najróżniejszych teorii, memów i przeróbek. Zespół animatorów z Hello There przez ostatnie lata pracował nad niezwykłym projektem, który szybko podbiła serca fanów Gwiezdnych wojen. Niedawno do sieci trafił 15-minutowy film prezentujący słynną walkę Anakina z Obi-Wanem w stylu animacji Gwiezdne wojny: Wojny klonów.

Clone Wars: Battle of Heroes – fanowska wersja pojedynku Anakina z Kenobim z Zemsty Sithów

Animacja zatytułowana Clone Wars: Battle of Heroes wiernie odtwarza pojedynek z Zemsty Sithów. Nie zabrakło nawet oryginalnej ścieżki dźwiękowej stworzonej przez Johna Williamsa.