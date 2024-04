Kultowy horror otrzyma kolejną szansę. Powstaje nowa wersja Blair Witch Project

Lionsgate ogłosiło nawiązanie nowej współpracy z Blumhouse Entertainment, na mocy której powstanie nowa wersja Blair Witch Project. O produkcji wiadomo niewiele poza tym, że twórcy chcą przedstawić młodemu pokoleniu nową wizję na ten klasyk kina grozy. Producentami filmu są Jason Blum oraz Roy Lee, który pracował nad Blair Witch z 2016 roku.

Pierwsza część Blair Witch Project zadebiutowała w 1999 roku, zarabiając w kinach na całym świecie aż 248 mln dolarów. Była to przełomowa produkcja, która stworzyła nowy gatunek horrorów znanych jako found footage, do której należy m.in. Paranormal Activity, czy REC.

Rok później film doczekał się kontynuacji zatytułowanej Księga cieni: Blair Witch 2, która przeszła bez większego echa. Dopiero w 2016 roku doczekaliśmy się kolejnego filmu z serii, czyli Blair Witch w reżyserii Adama Wingarda, twórcy Godzilli i Konga: Nowe imperium.

Jestem bardzo wdzięczny Adamowi i zespołowi Lionsgate za umożliwienie nam zabawy w ich piaskownicy. Jestem wielkim wielbicielem Blair Witch Project, który przybliżył widzom mainstreamową ideę horroru found footage i stał się prawdziwym fenomenem kulturowym. Nie sądzę, że doszłoby do powstania Paranormal Activity, gdyby najpierw nie pojawił się Blair Witch, więc wydaje mi się, że to naprawdę wyjątkowa okazja i nie mogę się doczekać, dokąd nas to zaprowadzi – dodał Jason Blum.