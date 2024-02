Kultowa komedia doczeka się nowej wersji. Nie kontynuacja, ale kobiecy remake

Chociaż imprezy nie kojarzą się z oglądaniem filmów, to jest jedna produkcja, która idealnie pasuje do puszczenia na domówce. Mowa o Projekcie X z 2012 roku, który opowiada historię trójki przyjaciół z liceum, którzy dla jednego z nich urządzają siedemnaste urodziny. Marzą o zrobieniu imprezy, która przejdzie do historii i pozwoli im na sam koniec ogólniaka zaistnieć w szkole i stać się prawdziwymi legendami. Sytuacja jednak szybko wymyka się spod kontroli, a balanga zostaje zakłócona przez nieproszonych gości, w tym służby specjalne. Film zarobił z kina na całym świecie 102 mln dolarów i Warner Bros. dało zielone światło dla kontynuacji, która jednak nigdy nie powstała. Projekt X może jednak powrócić, ale z nową obsadą, która złożona będzie z kobiecych bohaterek.

Project X – powstaje remake z kobiecą obsadą

Dziennikarz Jeff Sneider poinformował, że film zatytułowany Project XX (strach pomyśleć, jak nazwą trzecią część) znajduje się już w produkcji. Jednak zamiast kontynuacji przygód Thomsa, Costa i JB, będzie to remake z kobiecą obsadą. Żadne dodatkowe szczegóły nie są znane i nie wiadomo, czy oryginalni twórcy będą zaangażowani w tę produkcję.

