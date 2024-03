Kubuś Puchatek w Dragon's Dogma 2 niczym z filmowego horroru. Kreator postaci nie zna granic

Nieco ponad dwa tygodnie temu informowaliśmy Was o darmowym kreatorze postaci do gry Dragon’s Dogma 2, który został udostępniony za darmo przez Capcom. Okazuje się, że społeczność nie próżnowała – gracze wymyślili naprawdę mnóstwo ciekawych kreacji. Jedną z nich okazał się… Kubuś Puchatek – tyle że nie w tej wersji, w której pamiętacie go z dzieciństwa.

Kubuś Puchatek w Dragon’s Dogma 2 niczym z filmowego horroru