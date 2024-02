Kto stworzy serialową wersję Harry’ego Pottera? Zostało już tylko trzech kandydatów

Moran to brytyjski pisarz, który stworzył The Devil’s Hour dla Amazona. Pracował również nad The Feed i Wild Bill. Z kolei Jordan może pochwalić się pracą nad Nastoletnimi łowczyniami nagród dla Netflixa, a także współpracą przy Orange Is the New Black, czy The Decameron.

Deadline podało, że Warner Bros. może zaangażować więcej niż jednego z twórców, aby stworzył potencjalny spin-off dla głównego serialu. Studio nie zamyka się na żadne możliwości związane z rozwojem marki.