Konserwatyści stworzyli własną Królewnę Śnieżkę. Pierwszy zwiastun konkurencji filmu Disneya

Daily Wire uruchomiło nową markę Bentkey, która ma zajmować się tworzeniem filmów, seriali i programów rozrywkowych dla dzieci i całych rodzin, będąc odpowiedzią na Disney+. Firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konserwatywnej publiczności, która sfrustrowana jest polityką Disneya.

To opowieść o księżniczce i księciu, o pięknie i próżności, o miłości i jej mocy wskrzeszenia nas ze śmierci do życia. To nasza własna adaptacja klasycznej baśni

Budowanie Disneya zajęło 100 lat. Wiemy, że nie jesteśmy tym, czym jest dzisiaj Disney, ale mamy nadzieję, że z czasem możemy stać się tym, czym byli kiedyś: małym studiem z wielkimi pomysłami i odwagą, by je realizować. Chociaż Disney nadal używa nazwiska Walta, niemal już całkowicie porzucili swoje dziedzictwo - powiedział współzałożyciel Daily Wire, Jeremy Boreing.