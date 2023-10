Konkurs dla fanów Cyberpunka 2077 - wyniki!

Opowiadań było dużo (ponad 200 zgłoszeń), poziom był dość wysoki, ale również byliśmy zaskoczeni ile prac byliśmy zmuszeni odrzucić z prostych powodów regulaminowych dotyczących długości tekstu czy też odpowiedniego opisania pracy z dodatkowymi elementami umożliwiającymi identyfikację autorów. Dlatego też przypominamy – warto czytać regulamin, a w przypadku ewentualnych problemów i wątpliwości pytać. Były bowiem takie prace, które co prawda były naprawdę dobrze napisane, ale śmiało przekraczały liczbę znaków o więcej niż nawet dwukrotność przewidziana w regulaminie (8000 znaków, bez spacji ma się rozumieć). Wielu również wysłało swoje prace po czasie, co również skutkowało dyskwalifikacją. Mamy nadzieję, że w kolejnych tego typu konkursach uda się te kwestie rozwiązać – szkoda, aby praca poszła na marne przez detale, prawda?

Przechodząc jednak do milszych tematów… kto zgarnia figurkę Cyberpunk 2077?

Będzie krótko – figurkę Cyberpunk 2077 oraz książkę „Cyberpunk 2077: BEZ_PRZYPADKU” Rafała Kosika zgarnia Adam Stopczyk! Tutaj musimy zaznaczyć jedną rzecz – do samego końca zastanawialiśmy się która z trzech prac powinna zgarnąć główną nagrodę i najbardziej przekonało nas jedno… fakt stu procent Cyberpunku w Cyberpunku, o czym mówił sam naczelny cyberzbój Myszasty. O tym jak wypadła praca Adama będziecie mogli przekonać się już wkrótce, gdy opublikujemy prace dziesięciu najlepszych autorów na łamach gram.pl!

Oczywiście to nie jedyna nagrodzona osoba, ponieważ dziewięć kolejnych wyróżnień powędruje do: Katarzyny Lisowskiej, Tomasza Kupczyka, Adriana Majchrzaka, Dawida Kloca, Adama Ciechowskiego, Patrycji Grylickiej, Michała Sipy, Michała Brzezickiego oraz Natalii Obrębskiej. Do was już niedługo polecą książki „Cyberpunk 2077: BEZ_PRZYPADKU” Rafała Kosika!