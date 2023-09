Koniec Top Gear. BBC zrezygnowało z legendarnego programu motoryzacyjnego

Flintoff pokazał się publicznie dopiero dwa tygodnie temu, gdy został sfotografowany podczas ćwiczeń z angielską drużyną krykieta. Obrażenia na ciele byłego zawodnika krykieta wciąż były widoczne. BBC nie odniosło się do wielu pytań dotyczących wypadku i zapewnienia swojej gwieździe odpowiednich warunków podczas nagrywania programu. Do dziś kwestie posiadania przez Flintoffa kasku oraz dostępu do noszy w momencie wypadku nie zostały wyjaśnione.

Top Gear zadebiutował w 1977 roku. Szczyt popularności programu rozpoczął się wraz z udziałem trzech gospodarzy: Jeremy’ego Clarksona, Jamesa Maya i Richarda Hammonda. W 2015 roku cała trójka odeszła z programu po tym, jak Clarkson został oskarżony o niewłaściwe zachowanie na planie produkcji. W 2016 roku seria wróciła z nowymi prowadzącymi, a od 2019 roku głównymi gospodarzami zostali Chris Harris, Freddie Flintoff oraz Paddy McGuinness.