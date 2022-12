Koniec miesięcznika Pixel. Powód jest prozaiczny

Poniedziałkowy poranek przyniósł smutne wieści dla miłośników papierowych mediów. Wydawca ogłosił koniec miesięcznika Pixel. Ostatni – 84. numer – ukaże się 21 grudnia. Jak możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych, powodem takiej decyzji jest brak rentowności. Koszty utrzymania tej działalności są po prostu zbyt duże i zdecydowanie przewyższają dochody.

Koniec miesięcznika Pixel

Będziecie tęsknić za Pixelem? Przypomnijmy, że wydawca pisma – Idea Ahead – zajmuje się również produkcją PSX Extreme. Jak możemy przeczytać w komunikacie, ten magazyn radzi sobie znacznie lepiej, a w obecnej sytuacji będzie to jedyny na polskim rynku miesięcznik poświęcony tematyce gier wideo. Koncentracja wyłącznie na jednym czasopiśmie ma umocnić jego pozycję. Twórcy obiecują, że zrobią wszystko co w ich mocy, by przemycić tam nieco „pixelowego ducha”.



„Tym bardziej jest mi żal, bo udało się Wam stworzyć pismo wyjątkowe w wyjątkowych czasach. Ja osobiście spełniłem marzenie o wydawaniu czasopisma, który współtworzą moi idole z lat, kiedy zaczynałem swoją przygodę z komputerami. Jak o tym myślę, to dochodzę do wniosku, że "impossible is nothing". Jestem Wam wszystkim niezwykle wdzięczny za to, że mogliśmy stworzyć tę historię wspólnie” – czytamy w komunikacie.



Warto zaznaczyć, że istnienie Festiwal Gier i Popkultury Pixel Heaven nie jest zagrożone, a impreza niezmiennie będzie się odbywać. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat dalszych losów i planów ekipy, to odsyłamy Was na ich profil na platformie Facebook. Dajcie znać, czy zamierzacie kupić ostatni numer.