Konami pracuje nad kolejną grą z serii Contra?

Plotki sugerują, że produkcja może powstawać we współpracy z firmą Wayforward.

Spekulacje sugerują, że Konami mogło połączyć siły z firmą Wayforward, a owocem tej współpracy może być nowa gra z serii Contra. Wszystko za sprawą informacji, która pojawiła się na profilu jednego z pracowników w platformie linkedin.com.

Zagralibyście w nową Contrę?

Informacje wskazują na to, że były pracownik wspomnianego Wayforward – Glenn Seidel – w latach 2020-2021 pracował nad projektem, który określić można mianem shootera na podstawie historycznej marki. Wyszczególnione zostały również style rozgrywki i wszystko pokrywa się z mechanikami charakterystycznymi dla serii Contra.



Warto podkreślić, że Konami już wcześniej współpracowało z Wayforward nad Contra 4 w wersji na Nintendo DS, co dodaje wiarygodności spekulacjom. Niektórzy wskazują jednak na to, że opis może dotyczyć którejś gry z portfolio Nintendo. Dajcie znać, czy chętnie zagralibyście w kolejną Contrę.