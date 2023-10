Kona II: Brume z datą premiery i nowym trailerem

Kona II: Brume to propozycja od deweloperów ze studia Parabole. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Ravenscourt, które ma w swoim portfolio takie tytuły jak Road 96, Road 96: Mile 0 czy Floodland. Jeśli lubicie klimatyczne przygodówki, to ich najnowsza produkcja może być propozycją dla Was. Twórcy zdradzili, kiedy Kona II: Brume zadebiutuje na rynku, a z tej okazji przygotowali specjalny trailer.

W Kona II: Brume gracz spróbuje rozwiązać zagadkę tajemniczej mgły

Akcja gry Kona II: Brume przeniesie graczy do niewielkiej wioski górniczej w Kanadzie w latach 70. Za sprawą fabuły wcielać będą się w rolę detektywa Carla Fauberta, który spróbuje odkryć i zbadać tajemnicę mgły spowijającej okolicę. Tym samym będzie walczyć z nieznanymi siłami o własne przetrwanie.