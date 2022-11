Kolejny duży cios dla Warner Bros. Legendary rozpoczęło współpracę z Sony

Legendary Entertainment ogłosiło nawiązanie wieloletniej współpracy na międzynarodową dystrybucję ich filmów z Sony Pictures. Japońska wytwórnia będzie odpowiadała za wprowadzanie kolejnych filmów Legendary do kin na całym świecie poza Chinami, gdzie studio samo zajmie się dystrybucją swoich produkcji.

Przez wiele lat to Warner Bros. dystrybuował większość filmów tworzonych przez Legendary, w tym produkcje o Godzilli, King Kongu oraz serię Diuna. Obie marki nie są zagrożone i pozostaną w Warner Bros., mimo to dla wytwórni strata takiego partnera jest bolesna. Nie wiadomo, jak będzie układać się dalsza współpraca między Warner Bros. a Legendary i czy fani mogą liczyć na więcej filmów z Monsterverse i Diuny poza tymi, które już są w produkcji.

To rzadka okazja do współpracy w tak korzystny dla obu stron sposób z prawdziwymi profesjonalistami, którzy całkowicie zgadzają się z naszym kinowym zaangażowaniem i wizją dla tego biznesu. Twórcza błyskotliwość i moc Legendary są ogromne i nie możemy się doczekać wprowadzenia ich pracy do kin na całym świecie — powiedzieli Josh Greenstein i Sanford Panitch, prezesi Sony Pictures Motion Picture Group.