Kolejne gry za darmo w Epic Games Store. Dwa prezenty na PC

Dziś w sklepie Epic Games Store udostępnione zostały całkowicie za darmo dwie gry: City of Gangsters oraz Dishonored: Death of the Outsider. Produkcje pozostaną darmowe przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (9 lutego), a po dodaniu gier do biblioteki zatrzymujecie je na zawsze. Za tydzień natomiast będziemy mogli dodać do swojej biblioteki grę pod tytułem Recipe for Disaster.

Darmowe gry w Epic Games Store

W tej biznesowej grze o zarządzaniu rozpoczniesz swoją kryminalną działalność od zera, a z czasem przekształcisz ją w sprawną maszynkę do zarabiania pieniędzy. Buduj tajne bary serwujące alkohol i nielegalne destylarnie, wymuszaj przysługi, ścigaj dłużników i przekupuj gliniarzy! Dishonored: Death of the Outsider