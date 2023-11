Kolejne dwie gra za darmo w Epic Games Store. Odbierz nowe prezenty na PC

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza następne prezenty do odebrania w Epic Games Store. Tym razem sklep powraca do rozdawania dwóch darmowych gier, a pierwszą z nich jest Jitsu Squad, czyli bijatyka z gatunku Tag Team dla czterech graczy inspirowana serią Marvel vs Capcom od Tanuki Creative Studio. Drugim tytułem udostępnionym za darmo jest Mighty Fight Federation, czyli bijatyka 3D stworzona przez Komi Games Inc, w której możemy sterować jedną z 14 postaci, aby wziąć udział w rozgrywkach 1v1 oraz drużynowych. Obie produkcje można przypisać do swojego konta do 7 grudnia.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przypominamy, że jeszcze do 17:00 możecie za darmo otrzymać Deliver Us Mars, czyli przygodową grę studia KeokeN Interactive, będącą kontynuacją Deliver Us The Moon. Tytuł jest stosunkowo świeży, gdyż na rynku zadebiutował w lutym bieżącego roku. W grze poznajemy historię Kathy Johnason, która po dziesięciu latach od zakończenia misji Fortuna musi wyruszyć w podróż jako najmłodsza astronautka i dołączyć do załogi Zephyra, aby odzyskać skradzione statki kolonii Arka przez tajemniczą organizację Outward. Tylko Kathy może uratować ludzkość, która stoi u progu zagłady.