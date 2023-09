Kolejne dwie darmowe gry PC w Epic Games Store. Nowe prezenty do odebrania

Jak w każdy czwartek, również w ten Epic Games Store oferuje następne darmowe gry. Tym razem w sklepie możecie bez żadnych opłat zgarnąć dwie pozycje. Pierwszą z nich jest Model Builder, czyli symulator składania modeli różnych samochodów, czy figurek, w tym również tych licencjonowanych. Jeżeli wolicie tytuły nastawione na akcję, to powinien zadowolić Was Soulstice, czyli mieszanka slashera z RPG-iem, rozgrywająca się w fantastycznym świecie, która miała swoją premierę we wrześniu ubiegłego roku. Obie produkcje możecie zdobyć przez cały tydzień, a więc do kolejnego czwartku, 4 października.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Jeszcze do 17:00 czasu polskiego możecie zgarnąć dwie gry z poprzedniego tygodnia. W ubiegły czwartek Epic Games Store zaoferował w prezencie Out of Line oraz The Forest Quartet.