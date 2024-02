Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Odbierz prezent na PC

Zagraj jako Wally. Tajemniczy bohater, który odzyskał to, co zostało mu odebrane. Miejmy nadzieję, że biegasz szybciej niż twoi wrogowie. Ujawnij prawdę i spróbuj odkryć, co ich spotkało. Tę porywającą grę przygodową można ukończyć po raz pierwszy w jedno popołudnie – pierwsza rozgrywka trwa tyle co przeciętny film akcji (około półtora godziny na normalnym poziomie trudności). Potem możesz walczyć o lepszy wynik.

Aerial_Knight's Never Yield to trójwymiarowy side-scroller o rozgrywce zbliżonej do klasycznych endless runnerów. Intrygująca fabuła popycha gracza do przodu. Mknij przed siebie, skacz i ślizgaj się dzięki swoim akrobatycznym zdolnościom, które pozwalają na sztosowe kombinacje ruchów oraz uniknięcie czekających na ciebie wyzwań. Aerial_Knight's Never Yield przypadnie do gustu zarówno miłośnikom speedrunowania, jak i casualowym graczom.