Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Odbierz prezent na PC

Mamy czwartek, co – zgodnie z tradycją – oznacza kolejny prezent dla użytkowników komputerów osobistych. Dziś w sklepie Epic Games Store będziecie mogli odbierać całkowicie za darmo grę LOVE. Do godziny 17:00 wciąż możecie dodać do swojej biblioteki poprzednią darmówkę, czyli Sail Forth.

Kolejna darmowa gra na PC w Epic Games Store