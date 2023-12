Kolejna darmowa gra PC na Steam. Odbierz prezent zanim będzie za późno

Dwa lata temu na wyspie Granichny miała miejsce katastrofa na dużą skalę nieznanym pochodzeniu. Konglomerat „Nowe światło” próbował zatuszować to tragiczne zdarzenie, próbując zrobić wszystko, aby naprawić jego skutki. Trwa wielka kampania, w której tzw. Wolontariusze zostają wysłani na wyspę, a większość z nich nigdy nie miała broni w ręku. Ich misja polega na zbadaniu zjawisk paranormalnych występujących na wyspie, zebraniu danych i podjęciu się niebezpiecznych zadań – wszystko to w nadziei na naprawienie błędów swoich poprzedników. Nikt nie jest jednak gotowy na to, co nadchodzi.

Kolejna gra PC do zdobycia za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani tą grą, to klucz do Desolate do wykorzystania na Steam odbierzecie na tej stronie. Trzeba posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa tylko do następnego czwartku, czyli 13 grudnia lub do wyczerpania zapasów kluczy.