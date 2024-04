Kolejna darmowa gra PC na Steam. Ale trzeba się pośpieszyć z odebraniem

W przygotowaniu znajduje się druga część serii, która nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Zagranie za darmo w oryginalne Streamer Life Simulator to dobra okazja, aby sprawdzić, czy warto czekać na debiut kontynuacji.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem Streamer Life Simulator za darmo, to klucz do gry odbierzecie z tej strony. Aby zdobyć prezent, należy posiadać konto w sklepie Fanatical. Kod na grę należy aktywować na Steamie. Oferta trwa tylko do 23 kwietnia lub wyczerpania zapasów kluczy.