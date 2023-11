Kolejna darmowa gra PC na Steam. Ale trzeba pośpieszyć się z odbiorem prezentu

Fanatical świętuje swoje jedenastolecie działalności i z tej okazji w sklepie ruszyły wielkie promocje, a także oferta z darmową grą do odebrania. Tym razem możecie w prezencie otrzymać Nomad Survival, czyli dobrze przyjętego klona Vampire Survivors, który miał swoją premierę w październiku 2022 roku. Za tytuł odpowiada studio The Fox Knocks.

Nomad Survival to gra typu roguelite z automatycznymi atakami, oczyszczaniem fal i walką z czasem, dzięki której staniesz się silniejszy w miarę postępów w grze i ulepszania swoich statystyk. Rozgrywka obejmuje fale wrogów pojawiające się ze wszystkich stron, które chcą cię pokonać, a każda minuta zmienia typ przeciwników. Kontrolujesz ruch swojej postaci, automatycznie wykorzystując dostępne zdolności do pokonania wrogów, zdobywając nowe umiejętności (lub podnosząc poziom już posiadanych), gdy tylko zdobędziesz wystarczającą ilość doświadczenia, aby awansować swoją postać.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani tą grą, to klucz Nomad Survival do wykorzystania na Steam odbierzecie z tej strony. Trzeba posiadać konto w sklepie Fanatical i wyrazić zgodę na subskrybowanie newslettera. Oferta trwa tylko następnego czwartku, czyli 9 listopada lub do wyczerpania zapasów.