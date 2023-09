Kolejna darmowa gra PC na GOG. Specjalny prezent na 15-lecie sklepu

Sklep GOG.com świętuje swoje 15-lecie. Z tej okazji wystartowała kolejna promocja z darmową grą. Użytkownicy komputerów osobistych mogą bez żadnych opłat odebrać jeszcze jeden prezent, aby uzupełnić swoją bibliotekę cyfrowych gier. Tym razem za darmo możecie przypisać do swojego konta grę The Night of the Rabbit, czyli bardzo dobrze przyjętą przez graczy przygodówkę od studia Daedalic Entertainment. Jak zwykle oferta ograniczona jest czasowo.

Zatrać się w opowieści pełnej cudownych zdarzeń i magii, w której wszystko jest możliwe i nic nie jest tym, czym się wydaje: dołącz do młodziutkiego Jerry'ego i podążaj za tajemniczym białym królikiem do niezwykłego Mysiego Lasu, krainy pełnej niewyjaśnionych zjawisk, w której baśniowe stworzenia mówią ludzkim głosem.

Jeszcze jedna darmowa gra PC w sklepie GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego The Night of the Rabbit, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Zdobądź za darmo”. Zostaniecie przeniesieni na główną stronę sklepu, na której odszukajcie baner baner, gdzie przypiszecie grę do swojego konta. Promocja trwa do 25 września.