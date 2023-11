Kolejna darmowa gra PC na GOG. Odbierz wielki hit zanim będzie za późno

W sklepie internetowym GOG rozpoczęła się wyprzedaż z okazji Black Friday. Przez najbliższy tydzień będziecie mogli kupić gry w atrakcyjnych cenach. Ale na tym oferta się nie kończy i w ramach prezentu sklep rozdaje kolejną produkcję całkowicie za darmo. Tym razem na GOG odbierzecie darmową grę Styx: Shards of Darkness, czyli doceniony tytuł od Cyanide Studio. Pozycja zadebiutowała na rynku w 2017 roku, jako kontynuacja dobrze przyjętej skradanki Styx: Master of Shadows. Oferta jest ograniczona czasowo, więc warto się pośpieszyć.

Odkryj ogromny świat, eliminuj lub omijaj nowych wrogów i bossów oraz wypróbuj nowe umiejętności i bronie z arsenału goblińskiego skrytobójcy. Skradaj się sam lub w towarzystwie przyjaciela w trybie współpracy! Zdobądź strzeliste wieże elfickiego miasta, spenetruj terytorium Krasnoludów i pokonaj niebezpieczeństwa nowych krain, aby ukończyć misję, od której zależą dalsze losy Twoich braci. Wspinaj się, skacz i pokonuj na różne sposoby wielowymiarowe poziomy oparte na silniku Unreal Engine 4. Chowaj się w zakamarkach lub skradaj się wysoko ponad głowami przeciwników. Wykorzystaj punkty doświadczenia na zakup nowych umiejętności i rozwój technik, które pomogą Ci w walce, infiltracji i rzucaniu czarów.

Kolejna darmowa gra na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Styx: Shards of Darkness, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 24 listopada.