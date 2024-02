Kolejna darmowa gra PC do zdobycia na Steam. Oferta trwa tylko dobę, więc trzeba się pośpieszyć

W sklepie Steam ruszyła oferta na kolejną darmową grę na komputery osobiste. Użytkownicy platformy Valve mogą przez najbliższą dobę za darmo odebrać grę Ultimate Zombie Defense. Produkcja studia Terror Dog Studio zadebiutowała w 2020 roku, zbierając pozytywne opinie od graczy. Tytuł był już wcześniej udostępniony za darmo, więc część z Was może posiadać już tę grę w swojej bibliotece.

Ostateczna obrona przed zombie jest horrorem survivalowym w trybie współpracy, usytuowanym na przedmieściach kiedyś spokojnego miasta, położonego w sercu kontynentalnej Europy. Miasto i otaczające je 250 km terenu zostały odcięte w próbie ograniczenia wybuchu, choć - póki co - wszystkie próby skończyły się niepowodzeniem. Ty i twoi przyjaciele jesteście członkami elitarnej jednostki zrzuconej do tego znękanego miejsca i macie tylko jedną misję: zlokalizować i zniszczyć źródło zakażenia.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Ultimate Zombie Defense, to udajcie się pod ten adres, gdzie przypiszecie grę do swojego konta Steam. Promocja trwa tylko do jutra, 11 lutego, do godziny 19:00 czasu polskiego.