Kolejna darmowa gra PC do odebrania na GOG. Oferta ważna tylko przez weekend

Sklep GOG.com zrobił swoim użytkownikom prezent na weekend i udostępnił kolejną grę całkowicie za darmo. Tym razem odebrać możemy Fiendish Freddy's Big Top o' Fun, czyli kultową grę z 1989 roku wydaną pierwotnie na Amigę. Czasu na przypisanie tego tytułu do swojego konta macie tylko przez trzy najbliższe dni.

Fiendish Freddy's Big Top o' Fun to zręcznościowa produkcja, w której możemy wziąć udział w sześciu cyrkowych wyzwaniach. Spacer po linie, rzucanie nożami, a także skoki z wysokości do wiadra z wodą. Wszystko to znajdziecie w produkcji autorstwa Gray Matter Inc.

Kolejna darmowa gra na GOG.com

Aby odebrać Fiendish Freddy's Big Top o' Fun za darmo, udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Zdobądź za darmo”. Następnie na stronie głównej znajdziecie baner, gdzie odbierzecie grę. Promocja skończy się w poniedziałek o 15:00.