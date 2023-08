Kolejna darmowa gra PC do odebrania na GOG. Ale trzeba się pośpieszyć

Ruszyła kolejna promocja z darmową grą w sklepie GOG.com. Przez kilka najbliższych dni bez żadnych opłat możecie odebrać grę Hero of the Kingdom II, czyli piracką produkcję przygodową z elementami RPG. Tytuł studia Lonely Troops zadebiutował w 2015 roku, zbierając pochlebne opinie od graczy. Teraz grę możecie zgarnąć całkowicie za darmo.

Ty i twoja siostra w końcu znaleźliście bezpieczną przystań w małej wiosce rybackiej. Ale zaraz potem zaczynają się kłopoty. Zagrożenie ze strony niezłomnej załogi piratów rzuciło cień na całe królestwo. Twoja ukochana siostra została porwana przez piratów i zabrana w nieznane miejsce daleko stąd. Nie masz wyboru, musisz rozpocząć podróż, aby ją uratować. Musisz być dzielny. Udasz się na koniec świata, będziesz pomagał ludziom, wypełniał zadania, nabywał cenne umiejętności i znajdował setki przydatnych przedmiotów.

Kolejna darmowa gra na GOG.com

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Hero of the Kingdom II, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Zdobądź za darmo”. Następnie na stronie głównej znajdziecie baner, gdzie przypiszecie grę do swojego konta. Promocja twa tylko do 31 sierpnia.