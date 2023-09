Następna gra jest do zdobycia całkowicie za darmo.

Co prawda dzisiaj nie czwartek, ale to sklepowi internetowemu Fanatical nie przeszkodziło ze startem kolejnej promocji, w której możecie odebrać grę całkowicie bez żadnych opłat. Jeżeli jesteście zainteresowani ofertą, to w ramach prezentu możecie odebrać grę Crumble, czyli kolorową platformówkę 3D wydaną w 2020 roku.