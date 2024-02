Kolejna darmowa gra na Steam. Udostępniono konkurenta Skull and Bones w prezencie

Jeżeli najnowsza pozycja od Ubisoftu, czyli Skull and Bones, już Was znudziła lub nie zamierzacie w ogóle po nią sięgać, nawet w czasie trwania wersji próbnej, to może do pirackiej przygody skusi Was darmowy Blackwake. Produkcja studia Mastfire Studios Pty Ltd zadebiutowała na rynku w 2020 roku jako odpowiedź na szalejącą popularność Sea of Thieves, a teraz właśnie przeszła na model free-to-play. Każdy wilk morski może spróbować swoich sił w potyczkach między piratami, nie musząc ponosić za to żadnych opłat.