Kolejna darmowa gra na Steam. Trzeba się jednak pośpieszyć z odbiorem prezentu

Cyfrowy sklep Fanatical postanowił zrobić prezent wszystkim użytkownikom komputerów osobistych i zaproponował kolejną darmową grę. W sklepie możecie za darmo odebrać Peaky Blinders: Mastermind, czyli logiczną grę strategiczną z 2020 roku. Z odbiorem gry warto się pośpieszyć, gdyż oferta dostępna jest do wyczerpania puli kluczy.

Peaky Blinders: Mastermind to gra logiczno-przygodowa oparta na sławnym serialu BBC i Netflixa. Tytuł gry odnosi się do umiejętności Tommy’ego, który potrafi rozgrywać w myślach złożone scenariusze. Wykorzystaj jego wybitny umysł i talent przywódcy, by sprawnie sterować poczynaniami członków rodziny Shelby – Tommym, Arthurem, Polly i resztą. Stań się mózgiem operacji – dowolnie resetuj lub przewijaj linię czasu każdej postaci w celu doskonałego skoordynowania ich działań.

Kolejna darmowa gra na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odbiorem darmowej gry, to udajcie się pod ten adres, zalogujcie na swoje konto, wyrażając wcześniej zgodę, aby zapisać się do newslettera. Następnie kliknijcie w „Add to cart” i postępujcie zgodnie z następnymi poleceniami. Po sfinalizowaniu transakcji otrzymacie klucz Peaky Blinders: Mastermind, do wykorzystania na Steamie.