Kolejna darmowa gra PC na Steam. Posiadacze komputerów odbiorą prezent warty 100 zł

W sklepie Steam ruszyła kolejna oferta na darmową grę. Posiadacze komputerów mogą zaoszczędzić niecałe 100 zł zdobywając za darmo Space Crew: Legendary Edition. Produkcja studia Runner Duck zadebiutowała na rynku w październiku 2020 roku, zbierając pozytywne opinie od graczy. Tytuł dostępny jest w kompletnym wydaniu, zawierając wszystkie aktualizacje i dodatki. Jest to świetna okazja dla osób, które takie symulatory ze strategicznymi elementami rozgrywki.

Oto Space Crew: Legendary Edition, pełna niesamowitych wyzwań strategiczno-survivalowa gra symulacyjna dla jednego gracza! Wciel się w kapitana Zjednoczonych Sił Obrony i obejmij dowodzenie nad własnym statkiem kosmicznym. Zwerbuj załogę, spersonalizuj swój okręt i wyrusz w podróż, podczas której będziesz odkrywać galaktykę i bronić Ziemi przed tajemniczym Fazmidami! W trakcie misji napotkasz wiele wyzwań, utracisz członków załogi i otrzymasz wiele niebezpiecznych zadań. Przezwycięż wszelkie trudności i zostań legendą galaktyki!

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Space Crew: Legendary Edition, to udajcie się pod ten adres, gdzie przypiszecie program do swojego konta. Promocja trwa do 14 marca do godziny 18:00 czasu polskiego.