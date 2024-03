Kolejna darmowa gra na PC. Odbierz prezent warty do 87 zł

Komuś darmową grę? Tym razem do odebrania jest przygodowa gra akcji.

Serwis IndieGala zrobił prezent wszystkim posiadaczom komputerów osobistych. W sklepie niezależnego wydawcy gier możecie za darmo odebrać grę Die Young. Produkcja zadebiutowała na rynku w 2019, zbierając dobre opinie od graczy. Tytuł szczególnie spodoba się fanom gier akcji z elementami survivalu z otwartymi świata. Co jednak wyróżnia Die Young na tle konkurencji, to możliwość płynnego poruszania się postaci za sprawą mechaniki parkouru. Na odebranie gry nie ma wiele czasu, więc warto się pośpieszyć.

Die Young to dynamiczna przygodowa gra akcji z otwartym światem, z perspektywy pierwszoosobowej. Budzisz się na malowniczej wyspie o powierzchni 12 km2 na Morzu Śródziemnym, pogrzebany żywcem i pozostawiony na śmierć. Jesteś głodny i odwodniony, a twoja walka o przetrwanie właśnie się rozpoczęła. Skacz, wspinaj się, wykorzystaj swoje umiejętności sportowe i parkour, aby pokonać niebezpieczeństwa i dziką naturę!

Kolejna darmowa gra na PC

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Die Young na PC, to udajcie się pod ten adres. Gra dostępna jest jako DRM-Free, więc możecie przypisać ją jedynie do swojego konta w sklepie IndieGala. Na Steam produkcja została wyceniona na 86,99 zł. Die Young możecie odebrać tylko do 10 marca.