Kolejna darmowa gra na PC. Odbierzcie prezent na GOG.com (Aktualizacja)

Aktualizacja: Doniesienia okazały się prawdziwie. Użytkownicy komputerów osobistych mogą już odebrać bez dodatkowych kosztów grę Narita Boy na GOG.com. Wystarczy jedynie udać się pod ten adres, zalogować się na swoje konto, a następnie kliknąć zielony przycisk „Zdobądź za darmo”. Oferta kończy się 25 listopada

Oryginalna wiadomość: Posiadacze komputerów osobistych nie mogą narzekać w ostatnim czasie na brak prezentów. W Epic Games Store cały czas dostępne są bowiem dwie darmowe produkcje z ubiegłego tygodnia, a w Ubisoft Store wciąż odebrać można niespodziankę z okazji Black Friday. Wiele wskazuje jednak to, że to nie koniec atrakcji i jeszcze dziś użytkownicy będą mieli okazję bez dodatkowych kosztów przypisać do swoich kont kolejny tytuł. W sieci pojawiła się bowiem informacja, która zapowiada, że prezent dla graczy PC szykuje również GOG.com.

GOG.com szykuje niespodziankę dla graczy PC

Autorem powyższych rewelacji jest użytkowników posługujący się pseudonimem billbil-kun, który w przeszłości dzielił się już podobnymi i sprawdzonymi doniesieniami. Zgodnie z przekazanymi informacjami już dziś o 15:00 na platformie GOG.com gracze PC będą mogli zupełnie za darmo odebrać grę Narita Boy. Oferta ma być ważna do 25 listopada, dlatego zainteresowani będą musieli się pospieszyć, by nie przegapić promocji.



Oczywiście GOG.com nie odniósł się do powyższych doniesień. Billbil-kun uważany jest jednak za wiarygodne źródło informacji i wiele razy przed oficjalnym ogłoszeniem prezentował m.in. oferty PlayStation Plus na poszczególne miesiące. Graczom PC nie pozostaje więc nic innego, jak cierpliwie poczekać do 15:00 i przekonać się, czy również tym razem wspomniany użytkownik miał rację.