Kolejna darmowa gra na GOG. Odbierz świąteczny prezent na PC zanim oferta dobiegnie końca

Właśnie rozpoczęła się Zimowa Wyprzedaż w GOG.com. Oprócz gier w niskich cenach na stronie sklepu znajdziecie kolejną darmową grę do odebrania. Przez najbliższe dni możecie do swojego konta przypisać Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager od Goblinz Studio. Ten dungeon crawler połączony z gatunkiem roguelite’ów został wydany w 2020 roku, ciesząc się wysokimi ocenami od graczy. Teraz każdy użytkownik komputerów osobistych może sprawdzić ten tytuł bez żadnych opłat. Oferta ograniczona jest czasowo, więc warto pośpieszyć się z odbiorem pierwszego świątecznego prezentu.

W tej grze nawiązującej do gatunku rogue-lite gracz rozpoczyna karierę Władcy Podziemi i musi ich bronić! Dołącz do firmy Podziemia i wspinaj się po szczeblach kariery w korporacji.

Morduj tak zwanych „bohaterów”, aby chronić skarby korporacji.

Zatrudniaj potwory, zarządzaj pracownikami i zapasem pułapek.

Radź sobie ze strajkami pracowników i innymi zdarzeniami.

Kolejna darmowa gra PC na GOG

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Promocja kończy się 16 grudnia.