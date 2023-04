Kolejna darmowa gra do odebrania na Steam. Trzeba się jednak pośpieszyć

Czwartek to dzień prezentów, więc również Valve nie chciał być gorszy i zrobił wszystkich klientom sklepu Steam miłą niespodziankę. Tym razem możecie za darmo odebrać grę Battlestar Galactica Deadlock, czyli strategię osadzoną w klimatach sci-fi od studia Black Lab Games. Z przypisaniem gry do własnego konta warto się jednak pośpieszyć, gdyż promocja trwa wyłącznie przez trzy najbliższe dni.

Battlestar Galactica Deadlock zabierze Cię w samo serce Pierwszej Wojny Cylonów, gdzie stoczysz epickie bitwy, które wystawią na próbę Twoje umiejętności taktyczne. Przejmij kontrolę nad Flotą Kolonialną z mostka mobilnej stoczni Daidalos i uwolnij Dwanaście Kolonii od zagrożenia ze strony Cylonów. Buduj swoje floty, chroń sojusz Kworum i przygotuj się, by zagłębić się w spiski tego wielkiego konfliktu.

Kolejna gra za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowej gry, to udajcie się pod ten adres. Oferta z Battlestar Galactica Deadlock trwa tylko do 9 kwietnia do godziny 19:00.