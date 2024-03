Klimatyczna gra w świecie wikingów z datą premiery. Nowy trailer pixel-artowej produkcji

Sons of Valhalla niebawem trafi w ręce miłośników pixelartowych tytułów.

Jakiś czas temu informowaliśmy o zapowiedzi nowego survivalu w świecie wikingów – Aska. Okazuje się jednak, że to koniec dobrych wieści dla entuzjastów nordyckich klimatów. Kolejna gra osadzona w epoce wikingów zmierza już bowiem na komputery osobiste.

Sons of Valhalla – data premiery i nowy zwiastun gry

Tytuł doczekał się daty premiery, która zaplanowana jest na 5 kwietnia 2024 roku, a także nowego zwiastuna. Gra zadebiutuje na komputerach osobistych – na platformie Miłośnicy nordyckich klimatów i pixel-artowych produkcji mogą zwrócić uwagę na nadchodzące wielkimi krokami Sons of Valhalla.Gra zadebiutuje na komputerach osobistych – na platformie Steam oraz w Epic Games Store

Jeśli chodzi o sam tytuł, Sons of Valhalla zabierze nas do epoki wikingów. Produkcja zaoferuje możliwość budowania fortec, atakowania wrogich twierdz czy zbierania wojowników. Gracz wcieli się w postać Thoralda Olavsona, wojownika tropiącego jarla, który uciekł do Anglii po tym, jak spalił dom i porwał ukochaną protagonisty. Produkcja charakteryzuje się pixel-artową grafiką i łączy gatunek RPG z elementami strategii.

Sons of Valhalla to gra z walką i budowaniem bazy osadzona w epoce wikingów. Buduj fortece i atakuj wrogie twierdze, zbieraj wojowników, pływaj drakkarami i tocz osobistą walkę, prowadząc ataki i podboje w całej Anglii. – czytamy w opisie gry na Steamie.