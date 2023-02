Klasyczne gry z Xbox 360 znikają z cyfrowej dystrybucji. Na liście 39 produkcji

Mamy złe wieści dla wszystkich miłośników produkcji z czasów siódmej generacji. Microsoft poinformował o zaplanowanym usunięciu wybranych gier oraz związanych z nimi dodatków ze strony Marketplace dla konsoli Xbox 360. Gracze z Polski stracą niebawem możliwość kupienia aż 39 tytułów, które debiutowały na wspomnianej platformie. Cały proces ma rozpocząć się 7 lutego, czyli w najbliższy wtorek.



Warto dodać, że produkcji wymienionych przez Microsoft nie można nabyć za pośrednictwem Xbox Store. Na kartach produktu poszczególnych tytułów widnieje bowiem komunikat: „Produkt nie jest dostępny osobno”. Wygląda więc na to, że po usunięciu gier ze strony Marketplace dla konsoli Xbox 360 stracą możliwość kupna cyfrowych wersji klasyków ze wspomnianej platformy. Należy jednak podkreślić, że gracze nie stracą dostępu do nabytych wcześniej produkcji.



Wśród gier zaplanowanych do usunięcia ze strony Marketplace dla konsoli Xbox 360 znajdziemy m.in. takie tytuły jak Dark Souls, Far Cry 2, Left 4 Dead i Left 4 Dead 2, South Park: Kijek Prawdy czy też The Orange Box, a także całą masę innych interesujących pozycji. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Lista gier usuwanych z Xbox 360 Marketplace (luty 2023):