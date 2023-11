King Arthur: Knight's Tale – wiemy, kiedy taktyczne RPG ukaże się na PS5 i XSX

Zgodnie z przekazanymi informacjami King Arthur: Knight's Tale zadebiutuje na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 22 lutego 2024 roku. Na konsolach Sony i Microsoftu produkcja studia Neocore Games zaoferuje dwa tryby graficzne – jakości, który pozwoli na rozgrywkę w 4K oraz wydajności, w którym priorytetem będzie większa liczba klatek na sekundę. To jednak nie koniec informacji.

Posiadacze PlayStation 5 i Xbox Series X/S otrzymają możliwość zabawy w lokalnym trybie „Player vs Player”, który pozwoli zmierzyć się z wybranym znajomym na jednej konsoli . King Arthur: Knight's Tale wykorzysta także możliwości kontrolera DualSense. Nie zabraknie oczywiście również wsparcia dla trofeów i osiągnięć na konsolach Sony oraz Microsoftu.

Na koniec przypomnijmy, że King Arthur: Knight's Tale dostępne jest obecnie wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji studia Neocore Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja King Arthur: Knight's Tale – posępni rycerze przy nudnym stole.