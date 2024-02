Kim zagrać w Last Epoch? Najnowszy trailer może pomóc w wyborze

Premiera wersji 1.0 zbliża się wielkimi krokami. Czy to będzie najlepszy hack and slash 2024 roku?

Fani gier z gatunku hack and slash oraz osoby, które miały już okazję spędzić nieco czasu z Last Epoch, z pewnością nie mogą się już doczekać premiery wersji 1.0. Produkcja studia Eleventh Hour Games już w przyszłym tygodniu opuści wczesny dostęp, a twórcy walczą o zainteresowanie graczy, oddając w ich ręce kolejny trailer .

Last Epoch łączy w sobie podróże w czasie, ekscytujące przemierzanie podziemi, wciągającą personalizację postaci i nieskończoną powtarzalność rozgrywki. To gra RPG akcji zarówno dla weteranów, jak i nowicjuszy. Podróżuj przez przeszłość Eterry i staw czoła mrocznym cesarstwom, rozwścieczonym bogom i dziewiczym pustkowiom, aby znaleźć sposób na ocalenie osi czasu przed Pustką – czytamy w opisie gry na Steam .

Last Epoch już podczas pobytu w Early Access udowodniło, że jest tytułem, któremu warto poświęcić uwagę. Wyłącznie na Steam produkcja doczekała się już ponad 26 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 85%, to pozytywne opinie. W ubiegłym tygodniu twórcy podzielili się również informacją dotyczącą ilości sprzedanych kopii.



Last Epoch opuści Early Access już 21 lutego. Zaznaczmy, że gra dostępna jest wyłącznie na PC. Dajcie znać, czy czekacie na premierę wersji 1.0.