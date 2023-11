Kiedy premiera Skull and Bones? W sieci pojawiła się konkretna data

O premierze Skull and Bones bardowie będą pisać pieśni. Data debiutu gry była przekładana tak wiele razy, że chyba nikt już nie uwierzy w kolejny oficjalny komunikat. Wiemy jednak, że gra ciągle powstaje, a w sieci pojawiły się plotki sugerujące datę premiery.

Plotki zdradzają dokładną datę premiery Skull and Bones

Według redakcji insider-gaming.com, która powołuje się na swoje specjalne źródła. Skull and Bones ma zostać oddane w ręce graczy 16 lutego. Pokrywa się to z wcześniejszymi informacji sugerującymi, że gra zadebiutuje na rynku w bieżącym roku fiskalnym, który kończy się 31 marca 2024 roku. Niewykluczone również, że potwierdzenia tych informacji doczekamy się na zbliżającym się wielkimi krokami The Game Awards 2023.



Miejmy nadzieję, że te wszystkie lata prac nad Skull and Bones zaowocują naprawdę udaną produkcją. Przypomnijmy, że gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series S/X i PlayStation 5.