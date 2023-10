Kick-Ass doczeka się rebootu. Powstaje trzecia część serii, ale z nowymi bohaterami

Kick-Ass to dosyć zapomniana już seria o przygodach samozwańczego superbohatera, który zadebiutowała w 2010 roku, a jej kontynuacja trzy lata później. Minęło już więc dziesięć lat od premiery ostatniej jak do tej pory odsłony, ale reżyser Matthew Vaughn ma plany, aby wrócić do tej serii. Podczas New York Comic Con ogłosił, że pracuje nie tylko nad następnym musicalem, trzecią częścią Kingsman, ale również nas rebootem Kick-Ass z nowymi postaciami.

Kick-Ass – będzie reboot serii z nowymi bohaterami