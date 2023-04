Kathleen Kennedy oskarżona o kłamstwo w sprawie filmu Kevina Feige'a z Gwiezdnych wojen

W rozmowie z IGN szefowa Lucasfilm oznajmiła, że zapowiedziany jeszcze w 2019 roku film, za którego produkcję miał odpowiadać Kevin Feige, nigdy tak naprawdę nie znajdował się w aktywnej fazie rozwoju. Kennedy powiedziała, że ten projekt nigdy nie istniał i był wymysłem dziennikarzy.

Projekt Kevina Feige był czymś ogłoszonym w prasie lub, jak sądzę, w fandomie. Ale nigdy go nie było. Nigdy nie był w fazie rozwoju. Nigdy nie rozmawialiśmy o żadnym pomyśle. Jak wszyscy wiedzą, Kevin jest wielkim fanem Gwiezdnych wojen i gdyby coś wymyślił, zamieniłabym się w słuch. Ale to się nigdy nie wydarzyło. Więc to nie jest porzucony projekt, po prostu się nie wydarzył.