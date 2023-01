Ken Block nie żyje. Legendarny kierowca jest żegnany przez twórców gier wyścigowych

Jak informują media, do tragicznego wypadku doszło 2 stycznia w okolicy godziny 14:00. O śmierci kierowcy poinformował jego zespół. Ken Block wspólnie ze znajomymi jeździł na skuterach śnieżnych w rejonie Mill Hollow w stanie Utah i to właśnie tam doszło do niefortunnego zdarzenia.

Ken Block zginął w niefortunnym wypadku

Według przedstawionych informacji mężczyzna jechał po stromym zboczu, jego przewrócił się i go przygniótł. Na miejscu zdarzenia szybko pojawiły się służby ratunkowe, jednak kierowcy nie udało się uratować. Ken Block miał 55 lat.



Ken Block był członkiem załogi Hoonigan Racing Division, którą możecie kojarzyć z wielu gier wyścigowych. Twórcy tytułów z serii Forza Motorsport, Forza Horizon i Gran Turismo w ciepłych słowach pożegnali kierowcę.

