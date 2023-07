Keanu Reeves w Gwiezdnych wojnach! Aktor wcieli się w kultowego Sitha?

Kultowy Sith należy do starego kanonu, który umarł na długo przed wydarzeniami opowiedzianymi w The Acolyte. Prawdopodobnie więc jeżeli Revan rzeczywiście pojawi się w serialu, to wyłącznie w scenach retrospekcji lub wizjach Mocy.

Przypomnijmy, że The Acolyte skupi się na dojściu Sithów do władzy i infiltracji Zakonu Jedi. Historia Revana miała duże znaczenie dla obu stron mocy, więc nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby twórcy serialu chcieli sięgnąć po tę postać, wprowadzając ją do nowego kanonu.