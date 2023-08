Keanu Reeves nowym bohaterem w Death Stranding 2? Aktor spotkał się z Kojimą

A może to przymiarki do ekranizacji pierwszej części gry?

Kojima na swoim Instagramie opublikował w miniony weekend zdjęcia z prac w plenerze, w których towarzyszyli mu Norman Reedus i Keanu Reeves. To rozbudziło spekulacje, że gwiazda serii John Wick pojawi się w Death Stranding 2. Oczywiście nie możemy wykluczyć, że Reeves zagra w filmowej adaptacji pierwszego Death Stranding.

Hideo Kojima uwielbia drażnić się z fanami. Legendarny twórca obecnie opracowuje dwa projekty z serii Death Stranding, czyli drugą odsłonę cyklu, a także pełnometrażową ekranizację pierwszej gry. Kojima znany jest m.in. ze współpracy z największymi gwiazdami kina, a wszystko na to wskazuje, że do takich nazwisk, jak Norman Reedus, Lea Seydous, czy Guillermo del Toro dołączy Keanu Reeves.

Jak na razie żadne konkrety nie pady od żadnej ze stron dotyczące tego spotkania. Istnieje również możliwość, że Reeves pojawił się u Hideo Kojimy jedynie w celach towarzyskich, a Japończyk postanowił to wykorzystać, aby fani Death Stranding mieli o czym mówić. Byłaby to jednak miła niespodzianka, gdyby Keanu Reeves dołączył do gry, jako jedna z nowych postaci.