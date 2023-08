Keanu Reeves gotowy do Johna Wicka 5. Reżyser nie chce traktować widzów „jak idiotów”

Wciąż nie wiemy, czy piąta odsłona Johna Wicka powstanie. Filmem zainteresowany jest zarówno reżyser Chad Stahelski, Keanu Reeves, jak i wytwórnia Lionsgate, ale jak na razie nie padły żadne deklaracje, że kolejna odsłona serii na pewno powstanie. Stahelski nie raz już podkreślał, że obecnie nie ma pomysłu na historię do kolejnego filmu, a teraz w rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy Sad Confused przyznał, że nie chce traktować widzów „jak idiotów”, dlatego musi najpierw znaleźć odpowiedni powód, aby John Wick powrócił z nowymi przygodami.

Nie sądzę, że przywrócimy Johna Wicka bez wyraźnego powodu. To nie może być tylko haczyk, to musi przyciągnąć ludzi z powrotem. Bo myślę, że większość widzów chciałaby zobaczyć Keanu ponownie w tej roli, ale nie chcą być traktowani jak idioci. Nie chcą czegoś w stylu: „Daj mi swoje czternaście dolców, a my sprowadzimy gościa, który będzie strzelał ludziom w głowy”. Jestem częścią publiczności i czułbym się oszukany, gdybym zrobił coś takiego. Nikt z nas nie jest przeciwny zrobieniu piątej części, ale po prostu nie wiemy jeszcze, jak to zrobić, nie jesteśmy tacy mądrzy.