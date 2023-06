Kapitan Żbik – powstaje film o polskim Jamesie Bondzie. Wiemy, kto zagra głównego bohatera

Przypomnijmy, że Kapitan Żbik to popularny komiksowy bohater, który został powołany do życia na życzenie milicji w 1967 roku, aby poprawić jej wizerunek wśród młodzieży. Kolejne zeszyty komiksów były wydawane do stanu wojennego. Łącznie powstały 53 tomy przygód Kapitana Żbika, który został okrzyknięty polskim Jamesem Bondem.

Mamy do czynienia z nowym trendem w polskim kinie, czyli przywracaniem kultowych, ale trochę zapomnianych już serii. Netflix pracuje nad Panem Samochodzikiem i nową wersją Znachora, powstaje również prequel Samych swoich, a teraz do tego grona dołączą pierwsze filmowe przygody Kapitana Żbika.

Film zatytułowany został Grzech to za mało, co odnosi się do nazwy jednego z filmów o przygodach agenta 007 – Świat to za mało. W roli Kapitana Żbika zobaczymy Grzegorza Małeckiego, który znany jest z takich filmów, jak PolandJa, Mistrz i Bejbis. Data premiery nie jest jeszcze znana.