Kanadyjskie SkyBox Labs przejęte przez chińskiego giganta

SkyBox Labs to kanadyjskie studio, które pomagało podczas prac nad wieloma dużymi grami. Firma ma w swoim portfolio tytuły takie jak: Halo Infinite, Minecraft i Fallout 76. Na przestrzeni lat pracowali z wieloma uznanymi wydawcami, jak chociażby Xbox Game Studios, Wizards of the Coast czy Electronic Arts. Nadeszły jednak spore zmiany.

SkyBox Labs przejęte przez NetEase Games

Włodarze SkyBox Labs poinformowali, że studio zostało nabyte przez chińskiego giganta – NetEase. Firma zasili szeregi oddziału NetEase Games. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu, SkyBox Labs ma zachować swoją niezależność, co pozwoli na kontynuowanie współpracy z obecnymi partnerami.



Dzięki nowemu partnerstwu SkyBox Labs ma rozwijać się prężniej, dzięki czemu będą mogli pracować nad jeszcze większą ilością projektów. Przejęcie przez NetEase Games ma pomóc kanadyjskiej firmie w rozwinięciu skrzydeł na pełną skalę.



Na papierze współpraca wygląda świetnie, ale w przedstawionym oświadczeniu wielokrotnie mogliśmy przeczytać słowo „niezależność” odmienione przez różne przypadki. Jeśli do gry wchodzą ogromne korporacje, to raczej nie możemy wierzyć w ich szlachetne pobudki, a pierwsze skrzypce zawsze odgrywają pieniądze.