Już wkrótce zagracie w Return to Monkey Island na telefonach

Return to Monkey Island to niespodziewany i ekscytujący powrót twórcy serii, Rona Gilberta, kontynuujący fabułę legendarnych przygodówek – The Secret of Monkey Island i Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge – i powstały we współpracy z Lucasfilm Games. Minęło wiele lat od czasu, gdy Guybrush Threepwood po raz ostatni stoczył bitwę ze swoim nemezis, piratem zombie LeChuckiem. Jego prawdziwa miłość, Elaine Marley, porzuciła urząd gubernatorki, a sam Guybrush jest niespełniony, ponieważ nigdy nie odnalazł Sekretu Małpiej Wyspy. Młodzi przywódcy piratów pod wodzą kapitan Madison odsunęli starą gwardię od władzy, Wyspa Melee podupadła, a znany biznesmen Stan trafił za kratki za „przestępstwa marketingowe” - czytamy w opisie gry.