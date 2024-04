Joker 2 z ciekawą fanowską teorią. Historia bohatera będzie odwrotna niż w komiksie?

Po długich oczekiwaniach Warner Bros. nareszcie opublikował pierwszy zwiastun Jokera 2. Materiał zebrał sporo pochlebnych opinii i dla wielu widzów jest to jedna z najbardziej oczekiwanych tegorocznych premier. Wiele szumu w mediach społecznościowych i na Reddicie zrobiła ostatnia scena, w której Harley Quinn maluje szminką na szybie uśmiech, do którego Arthur Fleck, siedzący po drugiej stronie, dopasowuje do swojej twarzy. Jedna z osób na podstawie tego fragmentu przedstawiła ciekawą teorię, według której mamy poznać nieco inne genezę Króla Zbrodni.

Joker 2 – fanowska teoria o relacji głównych bohaterów